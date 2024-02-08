Футболист «Зенита» Артур: по ходу матча с «Шанхай Шэньхуа» добавили немного радости в игру

Нападающий «Зенита» Артур Гимарайнс поделился мнением о минувшем матче Кубка равноправия с китайской командой «Шанхай Шэньхуа», которую санкт-петербургский клуб разгромил со счётом 6:0.

«Хорошая игра, очень добротная получилась. Это важная часть подготовки к возобновлению сезона — той части сезона, которая у нас впереди. Мне кажется, мы провели сегодня хороший матч и тактически, и физически, забили много мячей — команда всё больше сыгрывается, это заметно.

Безусловно, уже во втором тайме, когда стало понятно, что игра от нас никуда не уйдёт, добавили немного радости в игру. Такое сложно представить, когда счёт 0:0, но при этом с полной серьёзностью относились к тому, что происходило на поле», — приводит слова Артура официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче с «Шанхай Шэньхуа» форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра оформил хет-трик. Игроки Педро, Густаво Мантуан и Дуглас дос Сантос забили ещё по голу.