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Футболист «Зенита» Артур: по ходу матча с «Шанхай Шэньхуа» добавили немного радости в игру

Футболист «Зенита» Артур: по ходу матча с «Шанхай Шэньхуа» добавили немного радости в игру
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Нападающий «Зенита» Артур Гимарайнс поделился мнением о минувшем матче Кубка равноправия с китайской командой «Шанхай Шэньхуа», которую санкт-петербургский клуб разгромил со счётом 6:0.

Кубок равноправия
08 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
6 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
1:0 Педро – 2'     2:0 Кассьерра – 42'     3:0 Кассьерра – 47'     4:0 дос Сантос – 54'     5:0 Кассьерра – 60'     6:0 Мантуан – 82'    

«Хорошая игра, очень добротная получилась. Это важная часть подготовки к возобновлению сезона — той части сезона, которая у нас впереди. Мне кажется, мы провели сегодня хороший матч и тактически, и физически, забили много мячей — команда всё больше сыгрывается, это заметно.

Безусловно, уже во втором тайме, когда стало понятно, что игра от нас никуда не уйдёт, добавили немного радости в игру. Такое сложно представить, когда счёт 0:0, но при этом с полной серьёзностью относились к тому, что происходило на поле», — приводит слова Артура официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче с «Шанхай Шэньхуа» форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра оформил хет-трик. Игроки Педро, Густаво Мантуан и Дуглас дос Сантос забили ещё по голу.

Турнирная таблица Кубка равноправия
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