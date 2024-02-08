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Автор хет-трика Кассьерра прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхай Шэньхуа»

Автор хет-трика Кассьерра прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхай Шэньхуа»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о победе над китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» в матче Кубка равноправия, а также поделился впечатлениями от турнира. Российский клуб одержал разгромную победу со счётом 6:0, а колумбиец стал автором трёх забитых мячей.

Кубок равноправия
08 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
6 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
1:0 Педро – 2'     2:0 Кассьерра – 42'     3:0 Кассьерра – 47'     4:0 дос Сантос – 54'     5:0 Кассьерра – 60'     6:0 Мантуан – 82'    

«Я очень рад, что помог команде и забил два гола. Но не стоит забывать, что эта победа — часть подготовительного процесса. Сейчас надо отдохнуть, освежиться, провести остаток сборов так же хорошо, чтобы к игре со «Спартаком» быть во всеоружии. Впечатления хорошие. Третий гол — автогол? Не знаю, как его в итоге засчитали — как автогол или записали на мой счёт. Да это и неважно — главное, что мы победили, а игра оставила хорошие ощущения.

Классно, что такой турнир стал частью предсезонных сборов — мы уже сыграли с местной катарской командой, сегодня — с китайской командой, впереди — матч против бразильцев. Здорово, что такие игры присутствуют, но мы отталкиваемся от своей игры, опираемся на то, что это часть тренировочного процесса, который нужно пройти без травм и набрать хорошую форму», — приводит слова Кассьерры официальный сайт клуба.

После этой победы подопечные Сергея Семака набрали шесть очков и обошли в турнирной таблице Кубка равноправия «Шанхай Шэньхуа», поднявшись на первое место.

Турнирная таблица Кубка равноправия
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