Марцел Личка оценил уровень молодых игроков «Динамо» в контрольном матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил уровень игры, продемонстрированный молодыми футболистами московского клуба в минувшем контрольном матче с «Оренбургом», в котором бело-голубые одержали победу со счётом 4:1.

«Почему в первом тайме, по сути, играл молодёжный состав? В зимнюю паузу у нас есть достаточно времени на подготовку и проверку молодых парней. И сыграть с командой Премьер-Лиги для этих ребят – это очень хорошо. Где, как не в таких играх, они должны набираться опыта? Понятно, что в чемпионате у них вряд ли будет много возможностей выйти с первых минут. Так что это было идеальное время дать им шанс показать себя и начать привыкать к интенсивности и агрессивности, которая есть в РПЛ», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Напомним, в матче с «Оренбургом» голами отметились 20-летний нападающий Ярослав Гладышев и 18-летний форвард Денис Боков. Также по голу забили полузащитник Даниил Фомин и хавбек Бителло.