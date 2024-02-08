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Марцел Личка оценил уровень молодых игроков «Динамо» в контрольном матче с «Оренбургом»

Марцел Личка оценил уровень молодых игроков «Динамо» в контрольном матче с «Оренбургом»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил уровень игры, продемонстрированный молодыми футболистами московского клуба в минувшем контрольном матче с «Оренбургом», в котором бело-голубые одержали победу со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
08 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Динамо
Москва, Россия
Окончен
4 : 1
Оренбург
Оренбург, Россия
1:0 Гладышев – 5'     2:0 Фомин – 52'     2:1 Титков – 66'     3:1 Боков – 74'     4:1 Бителло – 85'    

«Почему в первом тайме, по сути, играл молодёжный состав? В зимнюю паузу у нас есть достаточно времени на подготовку и проверку молодых парней. И сыграть с командой Премьер-Лиги для этих ребят – это очень хорошо. Где, как не в таких играх, они должны набираться опыта? Понятно, что в чемпионате у них вряд ли будет много возможностей выйти с первых минут. Так что это было идеальное время дать им шанс показать себя и начать привыкать к интенсивности и агрессивности, которая есть в РПЛ», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Напомним, в матче с «Оренбургом» голами отметились 20-летний нападающий Ярослав Гладышев и 18-летний форвард Денис Боков. Также по голу забили полузащитник Даниил Фомин и хавбек Бителло.

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