Вячеслав Кротов объяснил решение вернуться в «Волгарь» из Первой лиги

Известный российский нападающий Вячеслав Кротов ответил на вопрос о том, как состоялся его переход в «Волгарь» на правах свободного агента этой зимой.

«Волгарь» выходил на меня с предложением и до Нового года, и после. Я был с семьёй на отдыхе, звонили мне через знакомых, Сергей Александрович Павлов звонил мне неоднократно, была заинтересованность губернатора, мои знакомые, приближённые к нему, тоже звонили. Все хотели меня видеть, чтобы я приехал. Надеюсь, помогу своей игрой клубу. Слышал, что на следующий год хотят поставить задачу выхода в РПЛ. Надеюсь, что эта история будет красива как на словах, так и на деле», – приводит слова Кротова Metaratings.

5 февраля 30-летний Кротов на правах свободного агента перешёл в «Волгарь». В структуре астраханского клуба ранее он находился с 2011 по 2012 год.

Напомним, «Волгарь» после 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги имеет на своём счету 19 очков. Команда из Астрахани занимает 17-е место в турнирной таблице.