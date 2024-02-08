Медведев: Педро — пример молодёжи, что в 18 лет можно играть на уровне основы «Зенита»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о 18-летнем новичке сине-бело-голубых Педро.

«Педро показывает нашей молодёжи, что в 17–18 лет можно играть на уровне основной команды. Но мы знаем, что талант – 20 процентов. А 80% — это труд», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, 18-летний крайний нападающий Педро перешёл в «Зенит» из «Коринтианса». Клубы достигли договорённости о переходе бразильского форварда в стан сине‑бело‑голубых ещё летом, а присоединился к команде из Санкт-Петербурга бразилец по достижении совершеннолетия. «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.