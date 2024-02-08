Экс-игрок «Спартака» Ирисметов: не уверен, что россияне хотят играть в Азии

Бывший нападающий узбекистанской национальной команды и московского «Спартака» Жафар Ирисметов поделился мнением о потенциальном переходе российского футбола в азиатскую конфедерацию.

«По-футбольному это было бы интересно. А по политическим аспектам это уже не ко мне. Не уверен, что россияне хотят этого. Если не светит возвращение в Европу, то где-то же надо играть. Почему не делать это в Азии? Ещё несколько лет без международных турниров – и уровень лиги снизится. Будет меньше качественных легионеров, россияне захотят переходить в клубы-участники еврокубков.

Так что возвращаться на международную арену надо. Желательно как можно быстрее», — приводит слова Ирисметова «РБ Спорт».

Напомним, с 2022 года российские национальные команды отстранены от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

В декабре 2022 года президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявлял, что рассматривается вариант с переходом в азиатскую конфедерацию.

В минувшем году сборная России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).