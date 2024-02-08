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«Руан» — «Монако»: Головин в стартовом составе на матч 1/8 финала Кубка Франции

«Руан» — «Монако»: Головин в стартовом составе на матч 1/8 финала Кубка Франции
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Сегодня, 8 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором встретятся «Руан», представляющий третий французский дивизион, и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Роберт Диошон» в Руане. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Франции . 1/8 финала
08 февраля 2024, четверг. 22:45 МСК
Руан
Руан
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Монако»: Маецки, Керер, Марипан, Салису, Вандерсон, Закария, Фофана, Якобс, Головин, Минамино, Балогун.

«Руан»: Мион, Сансон, Бузамуша, Бассен, Абдельмула, Алле, Бензия, Си, Бенке, Аггуне, Лоппи.

На стадии 1/16 финала Кубка Франции «Руан» в послематчевой серии пенальти обыграл «Тулузу», выступающую в Лиге 1 и являющуюся действующим обладателем данного трофея (3:3, 12:11 пен.). В свою очередь, на стадии 1/16 финала этого турнира «Монако» выиграл у «Родеза» со счётом 3:1.

Напомним в финале Кубка Франции, разыгрываемого в минувшем сезоне, «Тулуза» со счётом 5:1 обыграла «Нант».

После 20 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 35 очков и занимает пятое место.

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