Экс-игрок «Спартака» Ирисметов: красно-белым давно пора задуматься о новом тренере

Экс-нападающий московского «Спартака» Жафар Ирисметов объяснил, чем могут быть обусловлены не лучшие результаты красно-белых в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Спартаку» не хватает стабильности. Могут выиграть одну игру, а потом неожиданно потерять уверенность. Много вопросов и к тренеру – его то хвалят, то критикуют. По составу тоже не всё идеально – есть проблемы и в центре поля, и в целом с квалификацией футболистов. Не хватает им лидера. Соболев куда-то пропал, Джикия…

Конечно, «Спартаку» давно пора задуматься о новом тренере. Клуб не должен бороться в районе третьего места. Значит, есть проблемы. Можно, конечно, поменять десять футболистов, но какой толк? Объективно – проще поменять одного человека, который не справляется. Если что-то не идёт, значит, много вопросов к тренеру», – сказал Ирисметов.

Напомним, после завершения первой части чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент располагается на пятой строчке, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

В первом матче после возобновления Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.