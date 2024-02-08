Тренер «Пари НН» Юран высказался о победе над «Торпедо» и подвёл итоги второго сбора

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал разгромную победу над московским «Торпедо» в товарищеском матче, а также подвёл итоги второго зимнего учебно-тренировочного сбора. Напомним, сегодняшняя встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу нижегородского клуба.

«Что касается сегодняшней игры, то команда произвела хорошее впечатление по движению, по моментам. Были, конечно, и ошибки, которые мы обязательно разберём. В целом, положительный фактор, что забивают нападающие. Думаю, это придаст им уверенности.

На сборах мы придерживаемся определённой программы. Сделали всё, что было запланировано и на первом, и на втором сборе. К играм не готовились – работали в своём режиме. Только накануне матча с «Торпедо» у нас была одна тренировка. И сегодня было видно, что парни оживают. А нашим болельщикам, которых мы очень любим, хочу сказать, что футболистам очень тяжело играть под нагрузками. Конечно, они выжимают из себя всё, но наша главная задача в оптимальной форме подойти к 3 марта. К матчу с «Факелом» мы должны быть готовы на 150–200 процентов. А сейчас идут сборы – это кропотливый, тяжёлый труд», — приводит слова Юрана пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей. «Торпедо» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав 27 очков за 20 игр.