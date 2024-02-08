«Надеюсь, проведу яркую жизнь вне футбола». Кудряшов попрощался с игроками «Факела»

Защитник Фёдор Кудряшов, объявивший сегодня, 8 февраля, о завершении профессиональной карьеры футболиста, обратился с прощальной речью к игрокам воронежского «Факела» — клуба, который стал его последним местом работы.

«Для меня наступает новая жизнь, помимо футбола. Мы все знаем, что, помимо футбола, есть жизнь. Я надеюсь, что проведу её не менее ярко. Вам хочу пожелать, чтобы вы, самое главное, были здоровы и выполнили все задачи, включая главную задачу — сохранение места в Премьер-Лиге, потому что это, наверное, самое важное.

Пусть у молодых парней будет яркая карьера, и чтобы вы никогда не останавливались перед теми преградами, которые сулит вам судьба. Опытные ребята, ещё раз повторю, вам здоровья. Это самое главное», — сказал Кудряшов в видео в телеграм-канале «Факела».

Напомним, Кудряшов перешёл в «Факел» из «Антальяспора» минувшим летом. В нынешнем сезоне 36-летний защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В течение карьеры Кудряшов выступал за московский «Спартак», «Ахмат», «Ростов», «Сочи» и другие команды.