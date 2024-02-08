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Экс-форвард «Спартака»: из-за удачной сетки Узбекистан мог дойти до полуфинала Кубка Азии

Экс-форвард «Спартака»: из-за удачной сетки Узбекистан мог дойти до полуфинала Кубка Азии
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Бывший нападающий «Спартака» и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов оценил выступление национальной команды на Кубке Азии.

«Если проследить с 1-го тура, не сказать, что лично я был в восторге. По структуре игры мы уступали фаворитам. Но из-за удачной сетки команда могла дойти до полуфинала. Самый сложный соперник на турнире – Австралия, но тот матч для них особо ничего не решал. А Катар мы должны были проходить. Но не вышло. Вообще, к тренерскому штабу, на мой взгляд, много вопросов. Тот же Катар не сильнее нас», – приводит слова Ирисметова «РБ Спорт».

Напомним, 3 февраля прошёл матч 1/4 финала Кубка Азии, где встречались сборные Катара и Узбекистана. Игра проводилась на стадионе «Эль-Байт» в Катаре. Встреча закончилась со счётом 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти сильнее оказались катарцы (3:2).

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