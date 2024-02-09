Клуб третьей лиги «Руан» выбил «Монако» с Головиным из Кубка Франции

Завершился матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором встречались «Руан», представляющий третий французский дивизион, и «Монако». Игра проходила на стадионе «Роберт Диошон» в Руане. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Однако в послематчевой серии пенальти «Руан» оказался сильнее (6:5).

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 35-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Монако» Флориан Балогун. На 45+5-й минуте защитник «Руана» Клеман Бассен сравнял счёт в матче.

Российский атакующий полузащитник Александр Головин реализовал свой удар в послематчевой серии пенальти.

На стадии 1/16 финала Кубка Франции «Руан» также в послематчевой серии пенальти обыграл «Тулузу», выступающую в Лиге 1 и являющуюся действующим обладателем данного трофея (3:3, 12:11 пен.). В свою очередь, на стадии 1/16 финала этого турнира «Монако» выиграл у «Родеза» со счётом 3:1.

Напомним в финале Кубка Франции, разыгрываемого в минувшем сезоне, «Тулуза» со счётом 5:1 обыграла «Нант».

После 20 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 35 очков и занимает пятое место.