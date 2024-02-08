Куман — о работе в «Барселоне»: это нападение на ваше психическое здоровье

Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман, ныне возглавляющий сборную Нидерландов, прокомментировал решение Хави покинуть должность рулевого сине-гранатовых после текущего сезона.

«Быть ​​тренером «Барселоны» — это нападение на ваше психическое здоровье. Это большой стресс и давление. Гораздо веселее быть игроком «Барселоны», чем тренером, и Хави как каталонец и член клуба наверняка это заметил. Это самая тяжёлая тренерская работа, которую я когда-либо выполнял», – приводит слова Кумана AS.

Рональд Куман возглавлял каталонскую «Барселону» с 2020 по 2021 год.

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Напомним, Хави имеет действующее соглашение с сине-гранатовыми до июня 2025 года. Однако недавно испанский специалист сообщил о том, что он собирается покинуть должность главного тренера «Барселоны» после нынешнего сезона.