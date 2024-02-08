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Sportico: Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по итогам 2023 года

Sportico: Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по итогам 2023 года
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года по версии журнала Sportico.

По подсчётам источника, в 2023 году Роналду заработал $ 215 млн (€ 200 млн) своей футбольной деятельностью и ещё $ 60 млн (€ 55 млн) — на спонсорских сделках.

Форвард американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заработал $ 65 млн (€ 61 млн) на футболе и ещё $ 65 млн (€ 61 млн) принесли футболисту спонсорские контракты.

На пятой строчке рейтинга расположился нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе с суммарным доходом в $ 125 млн (€ 115 млн— € 92 млн + € 23 млн).

Также в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года вошёл нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар с общим доходом в размере $ 121 млн (€ 112 млн — € 80 млн + € 32 млн).

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