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Кротов назвал самые запоминающиеся моменты из РПЛ

Кротов назвал самые запоминающиеся моменты из РПЛ
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Нападающий «Волгаря» Вячеслав Кротов вспомнил самые запоминающиеся моменты из своей карьеры, когда он выступал в Российской Премьер-Лиге.

«Что больше всего запомнилось из карьеры в РПЛ? Запомнился матч с «Томью» стыковой, когда я играл за «Уфу» и встал в ворота, когда Беленова удалили. Дебют в «Спартаке» был запоминающимся, играли с «Крыльями Советов» в «Лужниках». Отмечу и попаданию в Лигу Европы. Хоть это была и квалификация, но для Уфы большое событие», – приводит слова Кротова Metaratings.

Ранее футболист выступал за «Пари Нижний Новгород», «Аланию», «Уфу», «Спартак». В феврале Кротов вернулся в «Волгарь», который играет в Первой лиге. Отметим, что за клуб из Астрахани он выступал с 2011 по 2012 годы.

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