Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гронинген — Фортуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Личка: Лесовому было трудно выиграть конкуренцию, поэтому его отпустили

Тренер «Динамо» Личка: Лесовому было трудно выиграть конкуренцию, поэтому его отпустили
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, по какой причине полузащитник бело-голубых Даниил Лесовой перешёл в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Да, мы общались. На его позиции у нас семь игроков. Поэтому никаких проблем или недопониманий не было. Лесовой работал, старался, но на его позиции играют ещё Нгамалё, Макаров, Гладышев, Бителло, Грулёв, Карраскаль… Сложно было выиграть конкуренцию.

Каждый футболист хочет играть, а не сидеть на скамейке. Поэтому я ему сказал, что отпущу его, если у него будет вариант уйти куда-то в аренду или его кто-то купит. Потом возникла возможность с «Маккаби» из Хайфы», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Лесовой принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности 26-летний футболист провёл на поле 422 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме
Источник: игрок «Маккаби» Хайфа Лесовой зарегистрирован в команде как израильтянин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android