Тренер «Динамо» Личка: Лесовому было трудно выиграть конкуренцию, поэтому его отпустили

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, по какой причине полузащитник бело-голубых Даниил Лесовой перешёл в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Да, мы общались. На его позиции у нас семь игроков. Поэтому никаких проблем или недопониманий не было. Лесовой работал, старался, но на его позиции играют ещё Нгамалё, Макаров, Гладышев, Бителло, Грулёв, Карраскаль… Сложно было выиграть конкуренцию.

Каждый футболист хочет играть, а не сидеть на скамейке. Поэтому я ему сказал, что отпущу его, если у него будет вариант уйти куда-то в аренду или его кто-то купит. Потом возникла возможность с «Маккаби» из Хайфы», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Лесовой принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности 26-летний футболист провёл на поле 422 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.