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«Аль-Наср» с Роналду в составе проиграл «Аль-Хилялю» в товарищеском матче

«Аль-Наср» с Роналду в составе проиграл «Аль-Хилялю» в товарищеском матче
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Сегодня, 8 февраля, «Аль-Хиляль» сыграл с «Аль-Насром» в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе имени принца Фейсала бин Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Игра началась в 21.00 по московскому времени. Она закончилась победой «Аль-Хиляля» со счётом 2:0.

В составе «Аль-Хиляля» забитыми мячами отметились Сергей Милинкович‑Савич (17-я минута) и Салем Аль-Давсари (30-я минута). «Аль-Наср», несмотря на приложенные усилия, так и не сумел распечатать ворота противника.

Отметим, что в составе «Аль-Насра» в стартовом составе появился обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду. Он провёл на поле весь матч.

Напомним, в чемпионате Саудовской Аравии по футболу «Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу по итогам 19 туров, команда набрала 53 очка. «Аль-Наср» с 46 баллами занимает вторую строчку.

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