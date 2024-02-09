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Спортдиректор «Барселоны» Деку рассказал, кто бы мог стать преемником Бускетса в клубе

Спортдиректор «Барселоны» Деку поделился мнением, кто из нынешних футболистов, выступающих в европейских топ-клубах, смог бы заменить экс-полузащитника каталонского клуба Серхио Бускетса по уровню влияния на игру сине-гранатовых.

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«Заменить Бускетса практически невозможно. Самый близкий игрок — это Родри, но «Сити» никогда не продаст его ни одному клубу.

Ещё один топ-игрок — Йозуа Киммих. Но подписать его также нелегко. Посмотрите, сколько пришлось заплатить «Челси» за Кайседо, это очень непросто», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Барселона» рассматривает вариант с приобретением Киммиха, выступающего в стане мюнхенской «Баварии».

Бускетс играл за взрослую команду сине-гранатовых с 2008 по 2023 год.