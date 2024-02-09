Лунин — о будущем в «Реале»: не знаю, что произойдёт после окончания сезона

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался о своём будущем в испанском клубе.

«Сейчас я очень счастлив, поскольку я получаю больше игровой практики, чем ранее. Я стараюсь отдавать всего себя на поле. Пожалуй, не играть – самое трудное в карьере футболиста. Мой контракт с клубом действует до 2025 года, но пока я не знаю, что произойдёт по окончании этого сезона. Конечно, я хочу здесь остаться», – приводит слова Лунина El Chiringuito.

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Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.