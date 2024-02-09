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«Это трудный момент для него». Левандовски — об уходе Хави из «Барселоны»

«Это трудный момент для него». Левандовски — об уходе Хави из «Барселоны»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался относительно решения главного тренера сине-гранатовых Хави покинуть каталонский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Я понимаю, что всё это значит для него. Он плоть от плоти «Барселоны», был её игроком, а теперь стал тренером. С эмоциональной точки зрения это очень трудный момент. Причём не только для него, но и для его семьи. Именно поэтому он призывает всех сосредоточиться на этом сезоне, потому что мы всё ещё можем побеждать вместе с Хави. Я сосредоточен на данной цели на сто процентов, по этой причине предпочитаю не говорить, что произойдёт в конце сезона, отдавая приоритет текущему моменту», — приводит слова Левандовского Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Хави сообщил о своём решении покинуть сине-гранатовых на пресс-конференции после матча 22-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом», в котором «Барселона» проиграла со счётом 3:5.

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