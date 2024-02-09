Гарет Саутгейт прокомментировал потенциальную роль Беллингема на Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о потенциальной роли атакующего полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема на Евро-2024.

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«Беллингем всегда стремился к развитию и хотел много забивать, но у него не всегда были такие способности к завершению, но сейчас он делает это блестящим образом. Я говорил о нём в сентябре, октябре, ноябре, но он продолжает выступать исключительно хорошо.

Стиль игры Беллингема в «Реале» немного отличается от того, во что играет сборная Англии. Но когда он настолько хорош на поле, мы не можем игнорировать его. Он точно будет добиваться успеха в любой роли. Мы знаем, что он может адаптироваться практически ко всему», – приводит слова Саутгейта Sky Sport.

В нынешнем сезоне Джуд Беллингем принял участие в 28 матчах во всех турнирах за клуб. В его активе 18 забитых мячей и восемь результативных передач.

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