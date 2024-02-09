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Левандовски: сейчас «Барселона» переживает более трудные времена, чем раньше

Левандовски: сейчас «Барселона» переживает более трудные времена, чем раньше
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о ситуации в «Барселоне».

«Быть тренером или игроком «Барселоны» означает большое давление, это нормально. Сейчас команда, состоящая из очень молодых игроков, переживает более трудные времена, чем раньше», — приводит слова Левандовского Sport.es.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселону» по окончании сезона покинет главный тренер Хави.

Напомним, Левандовски перешёл в «Барселону» в 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и 6 результативных передач.

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