Саутгейт прокомментировал слухи о возможном уходе из сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о своём будущем на фоне слухов о его ухода с поста менеджера национальной команды после чемпионата Европы.

«Моё будущее? Я не могу принять решение об этом до старта Евро-2024. Моя единственная задача – попытаться выиграть для Англии турнир. На мой взгляд, я знаю, чего мы способны достичь летом, я знаю, каков будет мой собственный критерий успеха. После этого я больше ни о чем не думаю», – приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Отметим, соперниками сборной Англии по групповому этапу Евро-2024 станут команды Словении, Дании и Сербии.

Гарет Саутгейт занимает свою должность с сентября 2016 года. Действующее соглашение специалиста истекает в конце текущего года. Дальнейшее пребывание наставника во главе «трёх львов» будет зависеть от выступления команды на предстоящем чемпионате Европы в Германии.

Материалы по теме Гарет Саутгейт прокомментировал потенциальную роль Беллингема на Евро

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»: