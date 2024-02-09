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Саутгейт прокомментировал слухи о возможном уходе из сборной Англии

Саутгейт прокомментировал слухи о возможном уходе из сборной Англии
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о своём будущем на фоне слухов о его ухода с поста менеджера национальной команды после чемпионата Европы.

«Моё будущее? Я не могу принять решение об этом до старта Евро-2024. Моя единственная задача – попытаться выиграть для Англии турнир. На мой взгляд, я знаю, чего мы способны достичь летом, я знаю, каков будет мой собственный критерий успеха. После этого я больше ни о чем не думаю», – приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Отметим, соперниками сборной Англии по групповому этапу Евро-2024 станут команды Словении, Дании и Сербии.

Гарет Саутгейт занимает свою должность с сентября 2016 года. Действующее соглашение специалиста истекает в конце текущего года. Дальнейшее пребывание наставника во главе «трёх львов» будет зависеть от выступления команды на предстоящем чемпионате Европы в Германии.

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