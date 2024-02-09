Экс-игрок «Челси» Диего Коста подписал контракт с «Гремио»

Бразильский футбольный клуб «Гремио» объявил о переходе испанского экс-форварда «Атлетико» и «Челси» Диего Косты. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ГРЕМИО»

Ожидается, что в ближайшие дни Диего Коста прибудет в Порту-Алегри, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт до конца 2024 года. 35-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента — 1 января у него закончился контракт с «Ботафого».

«Он испанец, но в нем есть бразильская кровь и титулы, где бы он ни был! Диего Коста прибывает, чтобы усилить атаку нашей команды. Многократный чемпион Европы, он уже носил жёлтые и красные цвета, а теперь будет защищать наш триколор. Добро пожаловать!», — говорится на официальной странице «Гремио» в социальной сети X (ранее Twitter).

В прошлом сезоне Коста провёл 15 матчей во всех турнирах за «Ботафого», в которых отметился тремя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,6 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что экс-форвард «Челси» перейдёт в «Палмейрас», однако трансфер не состоялся.

Игрок «Гремио» получил перелом челюсти после жёсткого стыка: