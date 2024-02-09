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Роберт Левандовски ответил на вопрос о своём положении в «Барселоне»

Роберт Левандовски ответил на вопрос о своём положении в «Барселоне»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о своём положении в команде.

«Я отлично чувствую себя, выступая здесь. Моей семье тоже хорошо в Барселоне. Сейчас мы счастливы», — приводит слова Левандовского Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Левандовского составляет € 20 млн. В своей футбольной карьере Левандовски выступал за «Дельту Варшава», «Легию», «Знич», «Лех», дортмундскую «Боруссию» и «Баварию».

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