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Новичок «Зенита» Артур: у нас впереди потрясающая половина сезона

Новичок «Зенита» Артур: у нас впереди потрясающая половина сезона
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Нападающий «Зенита» Артур Гимарайнс оценил перспективы санкт-петербургской команды во второй части сезона.

«Хорошие ощущения, очень рад, что результативное действие все равно записал на свой счёт. Предчувствую, что впереди у нас потрясающая вторая половина сезона», — приводит слова Артура официальный сайт «Зенита».

Напомним, 8 января «Зенит» объявил о трансфере Артура Гимарайнса за € 15 млн. В прошлом сезоне форвард защищал цвета «Палмейраса» и принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 13 голов и три результативные передачи.

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков.

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