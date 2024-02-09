«Ла Лига не испорчена». Хавьер Тебас ответил президенту «Барселоны» Жоану Лапорте

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слова президента «Барселоны Жоана Лапорты в адрес чемпионата.

Ранее Лапорта раскритиковал судейство, сказал, что «Барса» анализирует вопрос, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Тут все было слишком очевидно».

«Ла Лига не испорчена. Ни Лапорта, ни Хави так не считают. Но мы переживаем период огромного и невиданного ранее напряжения из-за судейства.

Когда читаете о спорных моментах в газетах Мадрида и Барселоны, на один и тот же матч есть два совершенно разных мнения. Мы переживаем много споров и много напряжения, и поэтому я уделяю этому особое внимание.

Правда и то, что дело Негрейры, которое является худшим, что случилось с испанским футболом, способствует этой напряженности. Но я не думаю, что в «Барсе» считают, что Ла Лига действительно испорчена. Напряженность велика, и это меня беспокоит», — приводит слова Тебаса Marca.

Хосе Мария Энрикес Негрейра — бывший вице-президент технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации. По данным следствия, «Барса» в течение нескольких лет выплачивала ему деньги, а тот оказывал консультационные услуги. Каталонский клуб признался, что пользовался помощью внешнего технического консультанта. По данным сине-гранатовых, он предоставлял отчёты, которые касались молодых испанских игроков.