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Главный тренер «Жироны» назвал условие, при котором клуб станет чемпионом Испании

Главный тренер «Жироны» назвал условие, при котором клуб станет чемпионом Испании
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Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель назвал условие, которое могло бы повлиять на чемпионство команды в текущем сезоне.

«Победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» была бы очень особенной. Даже если мы обыграем «Реал», мы не сможем говорить о победе в Ла Лиге. В глобальном плане это дало бы нам большой толчок вперёд, но для победы в чемпионате нужно набрать 90 очков», — приводит слова Анхеля Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2023/2024 возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 58 очков за 23 матча. «Жирона» занимает второе место, заработав 56 очков. Встреча команд в 24-м туре состоится в субботу, 10 февраля. Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

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