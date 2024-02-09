Моуринью рассказал, как хотел переманить Де Росси с Тотти в «Интер» и «Реал»

Португальский специалист Жозе Моуринью рассказал, как хотел подписать из «Ромы» Даниэле Де Росси и Франческо Тотти в миланский «Интер» и мадридский «Реал».

«Я хотел подписать де Росси в «Интер» и «Реал», но на тот момент это было невозможно. Кроме того, я хотел пригласить в «Интер» Тотти, несмотря на его тогдашний возраст, но это тоже было невозможно», – приводит слова Моуринью Football Italia.

Напомним, 16 января стало известно об увольнении Моуринью из «Ромы». Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством португальского специалиста «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.

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