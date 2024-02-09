Вильям де Оливейра: Ду Кейрос – игрок «Зенита», а что будет завтра – не знаю

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о возможном уходе полузащитника Ду Кейроса из команды.

Вчера, 8 февраля, появилась информация, что 24-летний бразилец переходит из «Зенита» в «Гремио» на правах аренды до конца 2024 года с опцией выкупа.

«Ду Кейрос — наш игрок. Он тренируется. Мы должны его похвалить, потому что он трудяга, всегда работает по максимуму. Сейчас много слухов, но на данный момент он игрок «Зенита». А что будет завтра – мы не знаем. Знаю, что много пишут, но это разговоры. Он ни с кем не подписывал контракт. Мы рассчитываем на него как и на других футболистов», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Ду Кейрос перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 3 млн.

В нынешнем сезоне Ду Кейрос сыграл 16 матчей и забил 1 гол.