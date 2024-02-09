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Тренер «Зенита» оценил игру «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого

Тренер «Зенита» оценил игру «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого
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Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал разгромную победу своей команды в матче Кубка Равноправия с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» (6:0).

«Здорово, что «Зенит» смог организовать такой турнир, где мы можем себя проверить на фоне хороших соперников. Ребята показали себя с хорошей стороны, но хочу отдать должное и сопернику. Видно, что постепенно Слуцкий выстраивает игру «Шанхая».

Разгромный счёт не должен никого смущать — такое может случиться с каждым, особенно в контрольном матче, большого значения результату в котором не стоит придавать. Главное, что мы проверили себя на фоне хорошего соперника, а у Слуцкого, уверен, игра и результаты ещё будут улучшаться», — приводит слова Оливейры «Известия».

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