Тренер «Зенита» Оливейра оценил уровень «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил уровень китайского «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

«Мы провели очень хорошую игру. Команда показала, что находится на правильном пути. Игроки хорошо взаимодействовали, выполняли наши требования. Я не скажу, что соперник слабый. Там качественные легионеры, они хорошо провели первые два матча. Так что сегодня я похвалил бы наших легионеров. Они уверенно действовали.

У Слуцкого же хорошая команда. С катарцами они показали, что знают, чего хотят. Ромб в центре, два нападающих. Понятно, что он только пришёл в новую команду, надо тоже адаптироваться. Так что я отметил бы нашу команду. А Слуцкому удачи, будем болеть и переживать.

Почему вышло 10 иностранцев? Сегодня решили так. Вендел ни разу на втором сборе не играл 90 минут. Так что решили, что сыграют те, кто до этого не проводил целый матч. Мы прекрасно знаем о лимите. Но сегодня так получилось», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.