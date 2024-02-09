Спортивный директор «Ростова» высказался о селекционной политике клуба

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о селекционной политике клуба.

«Сборы проходят хорошо. Работаем. Сборы покажут, как будем дальше двигаться. У нас всегда ставка на молодых россиян, но для того, чтобы повысить конкуренцию — мы смотрим на ребят иностранцев, которые могут нам добавить каких-то качеств», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, первый круг Российской Премьер-Лиги «Ростов» завершил на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства жёлто-синие под руководством Валерия Карпина сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится в начале марта.