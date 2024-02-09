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Тренер «Зенита»: у Вендела были проблемы со здоровьем, но мы на него рассчитываем

Тренер «Зенита»: у Вендела были проблемы со здоровьем, но мы на него рассчитываем
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о полузащитнике сине-бело-голубых Венделе.

«У Вендела всё хорошо. У него него были небольшие проблемы со здоровьем, пропустил первые тренировки и не был готов. Сейчас он сыграл, находится в хорошей форме, так что мы на него рассчитываем», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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