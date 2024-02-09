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Тренер «Зенита»: Педро будет бороться за место в стартовом составе

Тренер «Зенита»: Педро будет бороться за место в стартовом составе
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о футболисте сине-бело-голубых Педро.

«Педро отлично работает с мячом – резко и быстро. Он демонстрирует те качества, которые мы видели до этого. Ему легче адаптироваться из-за большого количества бразильцев. Мы на него сильно рассчитываем весной. У него отличные качества, он будет бороться за место в стартовом составе», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Первый круг Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне «Зенит» завершил на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 36 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» на домашней арене.

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