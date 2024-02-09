«Присяжные оправдали меня за 7 минут». Игрок «Сандерленда» — о деле об изнасиловании

Футболист английского «Сандерленда» Джек Даймонд, выступающий на правах аренды за «Карлайл Юнайтед», рассказал о своих переживаниях из-за возбуждения дела о сексуальном насилии, а также поделился эмоциями после оправдательного приговора. Игрока признали невиновным и, по сообщениям СМИ, после оглашения вердиктов с трибуны раздались аплодисменты, а Даймонд сел, схватился за голову и начал рыдать.

«Когда полиция опубликовала заявление, они назвали моё имя. Я подумал: «Как они могут так поступать? Полиция должна защищать нас. Я считаю, что обе стороны должны быть анонимными. Я бы, наверное, тоже не был отстранён, потому что, конечно, клуб должен защитить себя от чёрного пиара. Думаю, анонимность нужна для защиты.

Чувство облегчения длилось, я бы сказал, около двух минут. Потому что потом, после, я просто подумал: «Всё это ради семи минут (время совещания присяжных. — Прим. «Чемпионата»), всё это ради того, чтобы всё произошло так быстро. Как нелепо. Я, конечно, рад, что все закончилось, но мне всё равно пришлось пережить то, что я пережил. Это не вздох облегчения, как все думают.

Оскорбления со стороны болельщиков «Лейтон Ориент»? Я покидал поле с травмой, и мне пришлось пройти мимо болельщиков. Мне сразу же начали скандировать: «Она сказала нет, Даймонд, она сказала нет». Но я как бы ожидал этого.

Моё отношение к обвинительнице? Я бы не сказал, что это ненависть. Мне стыдно за неё», — сказал Даймонд в интервью на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае 2022 года Даймонд изнасиловал девушку, с которой познакомился в приложении Tinder. Джек связался с ней и попросил её приехать к нему домой. После того, как она приехала, девушка согласилась на сексуальную активность.

При этом «Сандерленд» отстранил Даймонда от команды в марте 2023 года, когда ему было предъявлено соответствующее обвинение.