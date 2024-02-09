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Болельщику «Челси», выбежавшему на поле, запретили посещать стадионы в течение трёх лет

Болельщику «Челси», выбежавшему на поле, запретили посещать стадионы в течение трёх лет
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25-летнему болельщику «Челси» Джордану Чидли, который выбежал на поле в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с Ньюкаслом (1:1, 4:2 по пенальти) и столкнулся с голкипером «сорок» Мартином Дубравкой, запретили посещать футбольные стадионы в течение трёх лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Напомним, инцидент произошёл в конце декабря прошлого года. Чидли выбежал на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» после того, как вингер «Челси» Михаил Мудрик сравнял счёт. Команды в итоге завершили встречу вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «синие» — 4:2.

Отметим, что команда Маурисио Почеттино вышла в финал Кубка лиги, где в конце февраля на лондонском «Уэмбли» сыграет с «Ливерпулем».

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