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Певица Мари Краймбери рассказала, как выступала на чемпионском корпоративе «Зенита»

Певица Мари Краймбери рассказала, как выступала на чемпионском корпоративе «Зенита»
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Известная российская певица Мари Краймбери рассказала, как выступала на чемпионском корпоративе санкт-петербургского «Зенита».

«Я болельщица «Динамо»? Почему это? Я не болельщица никакого клуба вообще. Моё сердце абсолютно свободно. Но мой первый корпоратив в футболе был у «Зенита», это правда. Я офигела вообще. Я ехала на этот корпорат, я помню, как волновалась, потому что я говорю: «Представьте, что за футболист будет слушать мои песни». Они какие-то очень грустные, я не могла себе сопоставить эту картинку. У меня в целом с самооценкой есть проблемы в жизни, но тогда я вообще не могла это понять.

И когда я приехала на корпорат и увидела, как все футболисты просто пели треки, а кто-то из них просил петь «Пряталась в ванной», я смотрела и говорила: «Зенит» — лучшие вообще!»

Подкатывали ли ко мне после этого? Нет! (смеётся). Что такое подкатывали? Просто написать в соцсеть – это не подкат», — сказала Мари Краймбери в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

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