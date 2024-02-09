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«Балтика» объявила о переходе Капленко из «Оренбурга»

Пресс-служба калининградской «Балтики» объявила о переходе из «Оренбурга» полузащитника Кирилла Капленко, опубликовав видео, посвящённое прибытию в расположение команды, в своём телеграм-канале. Ранее в СМИ сообщалось, что «Балтика» активировала опцию выкупа 24-летнего футболиста за € 1,6 млн.

Футболист сборной Беларуси подписал контракт с клубом из Калининграда на 4,5 года.

Видео из телеграм-канала «Балтики»

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «Оренбургом» было рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

После 18 туров чемпионата России «Балтика» набрала 13 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.