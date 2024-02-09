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«Спартак» интересуется полузащитником «Бока Хуниорс» Фернандесом

«Спартак» интересуется полузащитником «Бока Хуниорс» Фернандесом
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«Спартак» интересуется полузащитником «Боки Хуниорс» Эсекьелем Фернандесом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

21-летний аргентинец Эсекьель Фернандес может сыграть на позиции центрального и опорного полузащитника. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 8 млн. Всего в составе «Боки Хуниорс» игрок провёл 47 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

«Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков по итогам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Зенитом» на выезде. Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.

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