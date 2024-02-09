Фанаты «ПСЖ» недовольны желанием Аль-Хелаифи покинуть «Парк де Пренс» — RMC

Группа активных болельщиков «Пари Сен-Жермен» выразила недовольство в связи с высказыванием президента клуба Нассера Аль-Хелаифи о том, что французский гранд намерен покинуть домашний стадион «Парк де Пренс», сообщает RMC Sport.

По информации источника, это заявление катарского менеджера вызвало «большую озабоченность» в Collectif Ultras Paris, которые находятся в постоянном контакте с различными заинтересованными сторонами и внимательно следят за ходом решения этого деликатного вопроса, который они считают приоритетным. Они не намерены допустить, чтобы их клуб покинул свой исторический стадион и переехал в другое место.

Напомним, ранее «ПСЖ» претендовал на покупку стадиона национальной команды Франции «Стад де Франс», но в результате не реализовал эту идею. До 1998 года «Парк де Пренс» являлся основным стадионом для домашних матчей сборной Франции, пока в пригороде Парижа Сен-Дени к чемпионату мира 1998 года не был построен «Стад де Франс».