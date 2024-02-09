Магкеев — о первом матче в «Локомотиве» за 8 месяцев: просил судью добавить ещё пару минут

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев поделился эмоциями от первого для себя матча за последние восемь месяцев, которые футболист пропустил из-за травмы. Напомним, вчера Магкеев принял участие в победной товарищеском матче с «Урарту» (2:1).

«Я безумно рад. Хотелось сыграть побольше, но восемь месяцев не играл в футбол, тяжёлая травма, поэтому пока 20 минут. Слава богу, выиграли. Почувствовал игру, почувствовал соперника.

Хотелось пораньше начать играть, но небольшая травма вмешалась. Что есть — то есть. Ещё будут игры, попробую сыграть как можно больше. А там посмотрим.

Двадцать минут долго тянулись? Пролетели как один миг! Я просил судью добавить ещё пару минут, но все хотели уже уехать, быстрее закончить игру. Тем более, мы побеждали. Он не повёлся на мои чары (улыбается)», — приводит слова Магкеева официальный сайт клуба.

Напомним, 24-летний Станислав Магкеев получил травму в матче 26-го тура чемпионата России сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0) и был заменён на 35-й минуте. Врачи диагностировали у защитника разрыв крестообразной связки колена. Нынешнее соглашение Магкеева с московским клубом действует до конца этого сезона.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний защитник не провёл ни одного матча за московский клуб. «Локомотив» в данный момент занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 матчей чемпионата.