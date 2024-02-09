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Нападающий «Баварии» Кейн: никогда на ставил перед собой цель побить рекорд

Нападающий «Баварии» Кейн: никогда на ставил перед собой цель побить рекорд
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Бывший нападающий «Тоттенхэма», а ныне игрок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал о своём отношении к рекордам результативности.

«У меня никогда не было цели поставить рекорд, но когда ты слышишь, что люди говорят об этом, конечно, ты понимаешь, что делаешь что-то действительно хорошее», — приводит слова Кейна BBC Sport.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 105 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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