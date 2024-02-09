Травма Килиана Мбаппе не является серьёзной — Фабрис Хоукинс

Травма нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе не является серьёзной, футболист не выбыл из строя. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс.

По информации источника, Килиан проведёт сегодняшнюю тренировку в зале. Однако матч с «Лиллем» он всё же пропустит, так как тренерский штаб не хочет рисковать его здоровьем.

Напомним, 25-летний футболист получил болезненный удар в недавнем матче Кубка Франции с «Брестом». Французский форвард смог доиграть встречу до конца, однако в четверг пропустил тренировку команды.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 30 голов и семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.