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Френки де Йонг может покинуть «Барселону» грядущим летом

Френки де Йонг может покинуть «Барселону» грядущим летом
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг разочарован положением дел в клубе и задумывается над тем, чтобы покинуть сине-гранатовых, сообщает издание Sport.es.

По информации источника, если нидерландский хавбек и уйдёт из «Барселоны», то только в клуб, который играет в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне Френки де Йонг провёл 22 матча за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 80 млн. Действующий контракт нидерландского полузащитника с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Барселона» после 23 туров Ла Лиги нынешнего сезона располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 50 очков.

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