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«Сочи» — ЦСКА: Игорь Дивеев выйдет в стартовом составе армейцев

«Сочи» — ЦСКА: Игорь Дивеев выйдет в стартовом составе армейцев
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Сегодня, 9 февраля, состоится товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встретятся «Сочи» и московский ЦСКА. Команды будут играть на тренировочном поле в Белеке, Турция. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени. Матч в прямом эфире покажет Okko.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
09 февраля 2024, пятница. 15:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
1-й тайм
1 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Давила – 9'     1:1 Бурмистров – 12'    

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Заболотный, Медведев, Литвинов, Алвес, Макарчук, Начо, Юкич, Арутюнян, Бурмистров, Кордова, Крамарич.

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Кисляк, Обляков, Давила, Заболотный.

В нынешнем сезоне эти команды уже трижды встречались между собой. Все три раза сильнее становились футболисты ЦСКА. Две победы пришлись на групповую стадию Кубка России (1:1 (4:2 по пен.) и 0:0 (5:4 по пен.) и одна победа была одержана в РПЛ (3:1).

Напомним, после 18 сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге московский ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице с 28 очками. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 18 матчей. В первом матче после зимней паузы «Сочи» встретится с «Балтикой». Соперником армейцев в ближайшем туре станет «Оренбург».

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