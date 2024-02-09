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ЦСКА отказался продавать Давилу в мексиканскую «Америку» за € 6 млн

ЦСКА отказался продавать Давилу в мексиканскую «Америку» за € 6 млн
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ЦСКА отказался продавать чилийского нападающего Виктора Давилу в мексиканскую «Америку» за сумму около € 6 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В московском клубе посчитали, что Давила нужен команде.

Ранее сообщалось, что «Сельта» интересуется Давилой. Отмечалось, что спортивный директор Марко Гарсес очень хорошо знает футболиста и является главным сторонником потенциального трансфера.

26-летний футболист является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда потом перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». А нынешним летом, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5 млн перебрался в армейский клуб.

В сезоне-2023/2024 Давила сыграл за красно-синих 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом его рыночная стоимость составляет € 5,5 млн.

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