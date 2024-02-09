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Тухель заявил, что голкипер «Баварии» Нойер может сыграть с «Байером»

Тухель заявил, что голкипер «Баварии» Нойер может сыграть с «Байером»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о состоянии травмированных игроков команды в преддверии завтрашнего матча 21-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером». Игра состоится на стадионе «Бай-Арена» и начнётся в 20:30 мск.

Германия - Бундеслига . 21-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Альфонсо Дэвис, к сожалению, недоступен, он не смог тренироваться. Мануэль Нойер приступит к тренировкам с вратарями сегодня. У него будет время до завтрашнего дня, а затем мы решим, кто будет играть — он или Свен Ульрайх», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

После 20 сыгранных туров в немецкой Бундеслиге нынешнего сезона леверкузенский «Байер» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками, опережая идущую следом мюнхенскую «Баварию» на два очка.

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