ЦСКА получил предложение по трансферу полузащитника Мендеса от «Трабзонспора»

«Трабзонспор» вчера сделал предложение ЦСКА по трансферу Виктора Мендеса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Турецкий клуб предлагает € 4 млн + € 2 млн бонуса и процент от последующей продажи. При этом «Трабзон» хочет разбить оплату на транши в течение нескольких лет. Данное условие не устраивает ЦСКА, из-за чего трансфер, с большой долей вероятности, не состоится. Трансферное окно в Турции закрывается сегодня, времени договориться очень мало. Сумму сделки ЦСКА также оценивает выше предложенной.

Мендес является воспитанником чилийской «Эспаньолы», из которой перебрался в основную команду летом 2017 года в 18 лет. Летом 2022 года Мендес перешёл в ЦСКА, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне Виктор сыграл за красно-синих 21 матч во всех турнирах, в которых отметился лишь одним мячом. Рыночная стоимость чилийца составляет € 5 млн.