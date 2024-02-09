Гарри Кейн: трофеи — одна из немногих вещей, которых мне не хватает

Бывший нападающий «Тоттенхэма», а ныне игрок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн подчеркнул, что желает завоевать свой первый трофей на клубном уровне.

«Я ясно дал понять, что хочу выигрывать командные трофеи, и это одна из тех вещей, которых мне пока не хватает. Как и всегда, я буду стараться продолжать делать всё возможное для команды и надеяться, что в субботу (в матче с «Байером», возглавляющим турнирную таблицу Бундеслиги. — Прим. «Чемпионата») для нас всё сложится хорошо», — приводит слова Кейна BBC Sport.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 105 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.